Gaglianico: partono le camminate “Spirito Giusto”.

A grande richiesta torna a Gaglianico, nel mese di Aprile, “Spirito Giusto”: l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con Atletica Gaglianico, che unisce lo sport al benessere fisico e ai vantaggi di stare all’aperto.

L’idea nasce da un’esperienza vissuta all’estero in occasione del progetto europeo “Erasmus+ Sport” vissuto da Gaglianico come comune capofila e tre municipalità partner, anch’esse europee.

«Obiettivo di questo progetto era la condivisione di buone pratiche sportive al fine di incentivare benessere e salute in tutte le fasce di età del proprio territorio - spiega Eleonora Selva, Consigliere che he seguito il progetto, sin dalla sua nascita nell’Agosto 2022 - “Spirito Giusto” nasce dall’idea di accompagnare tutti coloro che hanno piacere di svolgere una leggera attività fisica di poterlo fare godendo delle ricchezze naturali del nostro paese, indipendentemente dall’età. Ad oggi il gruppo è formato da una ventina di persone piene di entusiasmo che si ritrovano per una camminata di circa 1 ora intorno al paese una volta alla settimana».

Accompagnatori di tutte le camminate il Consigliere Eleonora Selva e Atletica Gaglianico cui si aggiunge Stefano Giordani, titolare della Palestra “Club94” di Gaglianico che ogni settimana prepara e segue con grande professionalità un programma fitness sicuro e adatto alle esigenze di ciascun partecipante

Molto soddisfatto anche il Sindaco Paolo Maggia «In questi cinque anni di amministrazione abbiamo realizzato diversi progetti volti a migliorare il benessere dei nostri cittadini. L’obiettivo è di favorire l’aggregazione di molte persone, per una piacevole socialità legata ad una sana attività fisica all’aria aperta. Sono certo sia il migliore dei risultati che potevamo immaginare».