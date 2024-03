Occhieppo Inferiore: Case dell'acqua, un nuovo bando comunale per la gestione

A Occhieppo Inferiore ci sono due casette dell'acqua, assegnate a due gestori diversi. E visto che negli ultimi anni non sono stati pochi i problemi tecnici oltre che anche di consegna tessere di una delle due, l'amministrazione, anche in vista delle scadenze delle convenzioni, ha dato indirizzo agli uffici di fare un nuovo bando per entrambe, sia per quella nei pressi del cimitero che per l'altra in via in via Papa Giovanni.

“La macchina per la ricarica nei pressi del cimitero – spiega la sindaca Monica Mosca - era posizionata su un finestrone del Comune, ma dato che abbiamo cambiato i serramenti grazie a un bando PNRR per l'efficientamento energetico spendendo 50.000 non abbiamo ritenuto utile tagliare il nuovo serramento, sia per questioni di spreco energetico, sia per inserire una macchina che comunque oggi risulta obsoleta e che tra l'altro è posizionata distante dalla fonte di erogazione. Quindi la soluzione momentanea, in attesa dell'espletamento della gara, è quella di posizionarla all'interno del comune. Non è possibile metterla fuori perché potrebbero rubarla. E nel frattempo faremo un nuovo bando in attesa di soluzioni migliori”.