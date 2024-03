Cossato, buona la prima del 2024 per i Clean Planet a favore dell'ambiente: raccolti 2030 litri di rifiuti FOTO

Con l'arrivo della Primavera tornano gli appuntamenti a favore dell'ambiente, messi in campo da “Clean Planet for a green future” che, grazie alla collaborazione di numerosi volontari, si occupa della pulizia di diverse aree individuate.

Il primo evento del 2024 si è tenuto domenica scorsa, 24 marzo, al confine tra i comuni di Cossato e Quaregna Cerreto. Presenti oltre 10 persone che, in due ore, hanno raccolto circa 2030 litri di rifiuti. Tra questi: plastica, alluminio, imballaggi di vario genere, sacchi dell'immondizia, bottiglie di vetro, guanti.

Soddisfatti gli organizzatori: “Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al cleanup. Vogliamo dare un segnale positivo di cura per l’ambiente e per ispirare altre persone a fare lo stesso. Molti passanti si sono fermati per chiedere informazioni e si sono complimentati per il valore dell'iniziativa. A breve, saranno comunicati i prossimi appuntamenti”.