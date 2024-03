A Biella si presenta il 33° corso di introduzione alla speleologia di 1° livello

Un intero mondo tutto da scoprire. Le grotte, parti percorribili dei vuoti senza nome, sono allora gallerie, meandri, strettoie, pozzi e saloni grandi che continuano e finiscono, sono fredde e silenziose ma il silenzio è rumore dolce assordante... è magia. Le grotte sono fossili sono vive, sono deserti colorati e bui. Il Gruppo Speleologico Biellese Cai, in collaborazione con l’omologo di Varallo e con Grotte Novara, organizza per l’anno 2024 il 33° Corso di introduzione alla speleologia di 1° livello.

Le lezioni avranno inizio giovedì 4 aprile per concludersi domenica 11 maggio. Il corso ha lo scopo di fornire ai frequentatori tutte le nozioni base indispensabili per diventare speleologi, attraverso fasi di addestramento teorico-pratiche, alla fine delle quali ogni partecipante avrà acquisito una sufficiente preparazione tecnica e teorico scientifica per affrontare grotte di semplice e media difficoltà. Il corso si svilupperà su sei lezioni teoriche infrasettimanali che tratteranno ed introdurranno aspetti e discipline inerenti alla speleologia, come geologia e carsismo, idrologia e meteorologia ipogea, tecniche di rilievo e biospeleologia.

Si terranno inoltre anche sei uscite pratiche nei weekend tra palestre speleologiche ed escursioni in grotta dove saranno spiegate e messe in pratica le tecniche base di progressione in ambiente ipogeo e su corda, tramite l’utilizzo dell’attrezzatura. Gli allievi saranno accompagnati da istruttori riconosciuti dalla Scuola nazionale di speleologia del Cai e per la partecipazione al corso è necessario essere iscritti al Club alpino italiano. Il termine ultimo per le adesioni è fissato per il prossimo 30 marzo.

Per qualsiasi informazione o curiosità sui corsi di introduzione alla speleologia non esitate a contattare il Gruppo speleologico biellese Cai, è ben lieto di rispondere alle vostre domande! Recapiti: Mirella - cel. 3394985919/Federico - cel.3343002398.