Valditara a Biella: "Orgoglioso di potere investire i fondi PNRR in realtà dove c'è tanto entusiasmo" FOTO e VIDEO

Mattinata Biellese quella di oggi lunedì 25 marzo per il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, iniziata a Graglia con la visita alla scuola di Valle e che è proseguita a Biella alle scuole De Amicis e XXV Aprile di Chiavazza, ai cantieri degli istituti.

Ad accompagnarlo il sindaco Claudio Corradino con il vice sindaco Giacomo Moscarola, con gli amministratori Silvio Tosi e Gabriella Bessone, il Prefetto Silvana D'Agostino, il Questore Claudio Ciccimarra, il Comandante provinciale dei Carabinieri di Biella Marco Giacometti, il Comandante Provinciale Col. t.SFP Cesare Maragoni e i consiglieri regionali Chiara Caucino, Michele Mosca e il consigliere comunale Alessio Ercoli.

"Abbiamo investito 417 mila euro per queste due scuole, tra l'altro per didattica innovativa - ha dichiarato il Ministro - e poi nell'inclusione per favorire il processo di apprendimento di tutti i bimbi per esaltare i talenti di ognuno. Sono cifre importanti e sono orgoglioso di poterle spendere il realtà così belle dove c'è tanto entusiasmo e volontà di crescere anche dal punto di vista architettonico".