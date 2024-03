Dorzano: Flavio Pimazzoni candidato Sindaco con Impegno Sociale

Riceviamo e pubblichiamo:



"La nostra lista Impegno Sociale Lista Civica Flavio Pimazzoni candidato Sindaco, è un vero cambiamento gestionale, ha un programma dettagliato, conscio delle soluzioni e iniziative da intraprendere per Dorzano, paese che ha subito un immobilismo amministrativo con l'ordinarietà. Il nostro programma non è una lista della spesa, innanzitutto, partiremo concretamente con l'aumento di bilancio a favore dei cittadini; noi non puntiamo alle poltrone, devolveremo parte significativa dei compensi per creare mobilità e tempo libero, organizzeremo gite culturali e vacanze marittime per gli anziani. Allieteremo il paese con feste, mercatini e balli in piazza.

Con i fondi approvvigionati ai piccoli comuni progetteremo parcheggi necessari e funzionali, un coordinamento per la transizione energetica in vista delle normative ”case green”, bonus per la mobilità elettrica, inoltre la nostra volontà è modulare un sistema eco sostenibile per dimezzare drasticamente i costi Tari, migliorare e semplificare la funzionalità della raccolta rifiuti ,da esperienze verificate e attuate in altri enti comunali.

Inoltre ,abbiamo in cantiere, appena saremo insediati, i bonus servizi per tutte le famiglie che comprenderanno anche un servizio di sostegno agli anziani che dovranno far fronte a difficoltà di malattia solitudine, indisponibilità mobile. Assistenza legale di cittadinanza gratuita con un avvocato convenzionato.

Le attività svolte saranno comunicate periodicamente in forma scritta a tutti".