Piemonte, bollettino Meteo: piogge intense fino a domenica, altra neve in montagna.

Una depressione atlantica in estensione al Mediterraneo occidentale determinerà il tempo del fine settimana. Da venerdì a domenica si susseguiranno due impulsi perturbati, con una breve pausa nelle precipitazioni soprattutto sabato mattina, ed entrambi associati a piogge e rovesci con neve in calo a tratti fin sotto i 1000 metri.

Il secondo fronte perturbato si allontanerà domenica pomeriggio lasciando dietro di sé una circolazione di aria variamente umida, ma precipitazioni più sporadiche. Martedì la rimonta di un promontorio di alta pressione riporterà belle schiarite e temperature diurne in aumento.



Venerdì 8 marzo

- Cielo: nuvoloso

- Precipitazioni: nel corso del pomeriggio piogge in estensione da Cuneese, Torinese, Biellese, Sesia, Verbano. In serata piogge anche intense. Nevicate in calo da 1100 a 800 metri, o 700 metri sul Cuneese.

- Venti: da deboli a moderati; alta montagna moderati o forti.

- Temperature: Massime in calo (6/11 C in pianura e bassa collina; 2/6 C tra 500 e 1000 metri, -1/2 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 1400-1700 metri (nord sud) nelle ore centrali.



Sabato 9 marzo

- Cielo: nuvoloso, ma in mattinata temporanee aperture sui settori alpini.

- Precipitazioni: nella notte ancora intense nel Nord Piemonte; quota neve sugli 800 metri.

In mattinata pausa nelle piogge e nevicate.

In giornata ripresa di piogge sparse e nevicate oltre i 1000 metri, specie tra Cuneese, Torinese, Biellese, Sesia, Verbano, in ulteriore estensione e intensificazione in serata con neve in calo a 700-800 metri.

- Venti: deboli o moderati orientali.

- Temperature: minime in lieve aumento (4/6 C in pianura e bassa collina; -1/4 C tra 500 e 1000 metri; -4/-1 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in calo (5/9 C in pianura e bassa collina; 0/5 C tra 500 e 1000 metri, -2/0 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 1000-1500 metri (nord-sud) nelle ore centrali.





Domenica 10 marzo

- Cielo: fino al primo mattino nuvoloso, poi qualche schiarita sui settori alpini in quota.

Nuvoloso nel Biellese, Sesia, Verbano e Novarese.

- Precipitazioni: piogge estese tra notte e mattino, più intense su alte Langhe, alto Tanaro, alto Monferrato, Appennino e tra Lanzo, Canavese, Biellese, Sesia e Verbano, con possibili rovesci temporaleschi a ridosso dei rilievi e al confine con la Liguria.

Neve dai 700-800 metri, in parte fino a 500-600 metri sotto i rovesci più intensi.

- Venti: moderati o forti orientali nella notte, deboli variabili in seguito.

- Temperature: minime stazionarie (3/7 C in pianura e bassa collina; -1/3 C tra 500 e 1000 metri; -3/0 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in aumento (6/11 C in pianura e bassa collina; 3/7 C tra 500 e 1000 metri, 0/3 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 1200-1800 metri (nord-sud) nelle ore centrali.