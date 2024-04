Meteo Biella, le previsioni del fine settimana: sabato 6 e domenica 7 aprile 2024.

L’arrivo della primavera ha trascinato un alone di incertezza: dal tepore pomeridiano alle forti piogge accompagnate dal vento impetuoso, ma col cambio dell’ora le giornate si allungano e l’oscurità della notte tarda ad arrivare… Cosa prevede il weekend?

La pressione torna ad aumentare e nonostante la presenza di nuvole, il tempo, secondo 3Bmeteo, rimarrà stabile. In aumento le temperature.

Oggi, sabato 5 aprile, i cieli rimarranno in prevalenza poco nuvolosi e le temperature varieranno dai 10 ai 21° C. I venti saranno deboli per tutto l’arco della giornata e non sono previste piogge.

Domenica 6 aprile le temperature aumenteranno ulteriormente: 12 – 23°C. Il cielo parzialmente nuvoloso non lascerà sfuggire l’umidità al suolo e al pomeriggio si avvertiranno venti leggeri.

Non sono previste allerte meteo.