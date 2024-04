Che tempo farà oggi? Ci aspetta una Pasquetta senza pioggia

I giorni piovosi dovremmo, almeno per qualche giorno, esserceli lasciati alle spalle.

Nella giornata di oggi, lunedì 1 aprile, Pasquetta, 3BMeteo per Biella prevede nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

La temperatura massima registrata sarà di circa 16°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1977m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.