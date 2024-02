Lutto nel mondo della scuola per il professor Filippo Salvatore Castello mancato all'età di 53 anni

Ha destato molto sgomento nel mondo della scuola ma non solo la morte del professor Filippo Salvatore Castello, insegnante all'Istituto Gae Aulenti di Biella, morto all'età di 53 anni.

Filippo Salvatore lascia la cara moglie Laura, impiegata in Comune a Pralungo: "Filippo Salvatore, come Laura, erano persone davvero ben volute da tutti - racconta il sindaco Raffaella Molino - . Erano molto legati, e so che anche Filippo Salvatore era molto stimato nel mondo della scuola. E' una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere quanto è accaduto. Noi come amministrazione siamo vicini alla famiglia in questo triste momento".

Il rosario sarà recitato domenica 25 nella chiesa di San Filippo a Biella alle 17,30, mentre il funerale, affidato alle onoranze funebri Defabianis, sarà lunedì 26 alle 15,30 nella stessa chiesa.