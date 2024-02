Cossato, auto divorata dalle fiamme: scatta l'allarme nel parcheggio di un supermercato (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

È andata completamente distrutta l'auto in sosta che, nel primo pomeriggio di oggi, 12 febbraio, è stata divorata dalle fiamme.

È successo nel parcheggio di un supermercato di Cossato. Stando alle prime informazioni raccolte, il proprietario ha tentato di estinguere l'incendio con un estintore ma ormai era troppo tardi.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Biella per le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza del mezzo. Sono al vaglio delle forze dell'ordine le cause del rogo.

Nessuno sarebbe rimasto ferito o intossicato. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi e gli agenti della Polizia Locale.