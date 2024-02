Il riso della azienda agricola Catella diventa cosmetico: Nasce “Lineadonna&Riso”

Quando la passione per il proprio lavoro raggiunge la creatività, difficilmente ci sono limiti; lo sanno bene Lucia - titolare dell’Azienda Agricola Catella - ed Enrica - socio del centro estetico Lineadonna di Ivrea, che pochi mesi fa hanno dato vita ad una collaborazione tutta al femminile. Hanno unito le loro passioni e le loro capacità professionali per dare vita ad un prodotto unico: una linea di prodotti di bellezza e cura della persona realizzati con il riso.



“L’idea nasce durante una chiacchierata fra di noi – commenta Lucia – nel momento in cui ci siamo chieste: come possiamo sfruttare le tante virtù del riso, anche al di fuori dell’ambito culinario? Detto-fatto: abbiamo macinato a pietra una partita di riso prodotto alla Catella, consegnato il prodotto ad un chimico professionista che Enrica conosce molto bene, e poi… dopo tanti giorni di attesa, di test ed analisi, riceviamo finalmente l’esito del nostro esperimento”.



Il risultato è proprio quello sperato da Enrica e Lucia: “Il riso, opportunamente trattato, diventa un ottimo prodotto cosmetico; una volta scoperto, le proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, assorbenti e lenitive, sono diventate la base della nostra nuova linea di cosmetica Lineadonna&Riso”.

Un prodotto cosmetico nato da un’idea fuori dagli schemi, con ingredienti naturali e interamente prodotto nel territorio piemontese. I prodotti creati sino ad oggi sono: il doccia scrub, la crema corpo e la crema mani: “Questo solo per iniziare! Ma lavoreremo sodo per arricchire la nostra linea, giorno per giorno” conclude Lucia.

I prodotti sono già disponibili e sono acquistabili da Lucia, nel punto vendita della sede di Catella e nel negozio online su www.risocatella.com , oppure da Enrica al Centro Estetico Lineadonna di Ivrea.

Lo spaccio di Catella si trova a Villanova Biellese (BI), presso cascina Catella 4, ed è aperto tutti i giorni dalle 7:30 alle 19, con orario continuato.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 334 3218969 (Lucia)