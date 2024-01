Aziende green con le rinnovabili: ecco perché e come fare

La tematica ambientale non è solo un trend: voler cambiare le sorti del pianeta, fermare o almeno rallentare il declino scegliendo soluzioni meno impattanti e optando per una condotta più sostenibile è la scelta di molti cittadini e di tantissime aziende.

Le imprese che scelgono una svolta green sono sempre di più e questo può portare persino ad un aumento del fatturato, ottenendo maggiore fiducia e sostegno da parte dei consumatori. Ma come fare? Puntare sulle fonti di energia rinnovabile, optando per soluzioni ad hoc che aiutano le singole produzioni a ridurre gli sprechi che possono impattare non solo sulla Terra ma anche sui costi.

I motivi per cui le imprese dovrebbero scegliere energie rinnovabili

L’utilizzo delle energie rinnovabili è diventato sempre più importante per le aziende di tutto il mondo ma quali sono gli effetti vantaggi?

Riduzione dei costi

Le fonti rinnovabili come il sole e il vento, sono infinite e gratuite. Installando pannelli solari o turbine eoliche, le imprese possono generare la propria energia elettrica, riducendo così i costi energetici a lungo termine; molti stati offrono incentivi fiscali e sussidi, aiutando nella gestione dei costi iniziali.

Responsabilità ambientale

Le aziende che riducono la loro impronta di carbonio contribuiscono alla lotta ai cambiamenti climatici e possono migliorare la loro immagine imprenditoriale; i consumatori e i partner commerciali sono sempre più sensibili alle pratiche sostenibili, il che può portare a nuove opportunità di business.

Indipendenza e competitività

Ripiegare su fonti di energia rinnovabile riduce la dipendenza dalle forniture esterne di combustibili fossili, migliorando così l’indipendenza energetica: questa autonomia può essere fondamentale in situazioni di crisi o interruzioni delle forniture energetiche.

Innovazione

Le imprese che investono in tecnologie pulite possono beneficiare di nuove opportunità di sviluppo di prodotti e servizi e posizionarsi in modo vantaggioso in un’economia sempre più orientata verso la sostenibilità.

Quali passi seguire?

Per poter intraprendere un passaggio graduale o radicale verso un’energia pulita e sostenibile, la tua azienda può affidarsi ad esperti del settore che possono studiare un piano ad hoc offrendo le migliori opportunità d’investimento.

Per esempio ESTG, acronimo di Energy Solutions Technology Group, è tra i leader nell’offrire soluzioni e servizi in direzione delle energie rinnovabili. Un team di professionisti offrirà una consulenza alla tua attività, proponendo le possibili installazioni idonee per poter produrre energia e avere un effettivo risparmio.

In lista tra le opzioni più versatili ed efficaci ci sono i pannelli solari da posizionare sul tetto di magazzini e imprese: oltre a poter ottenere bonus per l’installazione, è uno dei supporti maggiori per autoprodurre l’elettricità necessaria riducendo la dipendenza da fornitori e abbassando le bollette, ottenendo quindi una maggiore prosperità.

Altrettanto consigliati sono i sistemi a pompa di calore: poter garantire ai propri dipendenti un ambiente con una temperatura adeguata sia in estate che in inverno è fondamentale ma riscaldare un magazzino di metrature importanti ha un costo da non sottovalutare. Mediante questi sistemi, si riducono i costi e l’utilizzo di combustibili fossili. Rilevante anche la possibilità di scegliere sistemi di stoccaggio e soluzioni smart per quanto riguarda l’illuminazione.