Trecar a Sandigliano: carrelli elevatori Still, soluzioni elettriche per tutte le sfide della logistica

Trecar Srl si distingue come il principale fornitore di soluzioni avanzate di movimentazione dei materiali. Concentrandosi sulla vendita e noleggio di carrelli elevatori del rinomato marchio Still, l'azienda ha conquistato la fiducia di numerose imprese nelle province di Biella, Novara, Vercelli, Aosta e Verbania.

Carrelli Elevatori Elettrici Still: innovazione per il futuro

Il settore tessile, con le sue complesse esigenze logistiche, richiede soluzioni flessibili e affidabili per la movimentazione di materiali. Trecar risponde a questa esigenza offrendo la gamma completa di carrelli elevatori Still, con un'enfasi particolare sui modelli elettrici.

Still rappresenta l'apice dell'innovazione nel settore. I carrelli elevatori elettrici Still sono progettati per fornire prestazioni superiori, efficienza energetica e una gestione ottimale dei materiali. La tecnologia avanzata impiegata in questi carrelli, unitamente a specifiche attrezzature, li rende ideali per affrontare le sfide specifiche del settore tessile, come la movimentazione di bobine di tessuto, pallet di materiali grezzi e prodotti finiti di varie dimensioni.

Gamma Completa di Frontali Still: adatti a ogni esigenza

La gamma di carrelli elevatori frontali Still offre una varietà di modelli per soddisfare le diverse esigenze delle aziende tessili. Dalla serie RX 20 con carrelli compatti e maneggevoli ideali per spazi ristretti, alla serie RX 70 con capacità di sollevamento maggiore per gestire carichi pesanti, Trecar offre una selezione completa per coprire tutte le esigenze della logistica. Trecar, con una storia lunga 25 anni, si afferma come il partner ideale per le aziende nelle province di Biella, Novara, Vercelli, Aosta e Verbania. Concentrandosi sulla vendita e noleggio dei carrelli elevatori Still, l'azienda offre soluzioni innovative e personalizzate per affrontare le sfide logistiche di oggi e di domani.

Supporto Tecnico Tempestivo: la chiave del successo

Trecar non è solo un fornitore di carrelli elevatori, ma un partner completo che si impegna a garantire il successo operativo delle aziende clienti. Con la più grande flotta di furgoni officina attrezzati della propria area di competenza e con tecnici specializzati, l'azienda offre un supporto tecnico tempestivo e costante. Questo gruppo esperto è sempre pronto ad intervenire per risolvere problemi, effettuare manutenzioni programmate e garantire che i carrelli elevatori siano sempre in sicurezza e in condizioni ottimali.

Vantaggi dei Carrelli Elevatori Elettrici

I carrelli elevatori elettrici offerti da Trecar presentano numerosi vantaggi, in ogni contesto dedicato alla logistica ed in particolare nel settore tessile. Questi veicoli sono ecologici, a bassa emissione e producono meno rumore rispetto alle controparti alimentate a combustibile. La loro efficienza energetica contribuisce a ridurre i costi operativi, mentre le prestazioni superiori garantiscono una movimentazione precisa e sicura dei materiali, ottimizzando la produzione. Trecar propone nuovo e usato garantito con le migliori soluzioni finanziarie disponibili.

Trecar: realtà sempre in movimento.