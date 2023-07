Parcheggio dell'ospedale: avanti con il cantiere, pronta la nuova segnaletica orizzontale che scatena il web, FOTO

In aprile sono iniziati i lavori per istituire gli stalli a pagamento all'ospedale Degli Infermi a Ponderano. Per mesi, per accedere al nosocomio la viabilità è stata limitata. Ora le reti arancioni del cantiere sono quasi state tutte tolte: hanno già trovato spazio i parchimetri, e alcune sbarre per limitare gli accessi in alcune aree. All'appello mancano ancora due varchi. Con molta probabilità il parcheggio sarà a pagamento dall'autunno. Intanto però, a terra è già stata disegnata la segnaletica orizzontale degli spazi riservati ai pedoni e ai ciclisti, che ha già fatto nascere alcune discussioni sul web. Lo stesso sindaco di Ponderano Roberto Locca è andato con un agente della polizia locale e fare un sopralluogo nella giornata di ieri martedì 18 luglio.

"Mi hanno segnalato una segnaletica particolare che io stesso sono andato a vedere - spiega il primo cittadino - . Effettivamente può creare forse confusione, ma sono semplicemente state seguite forse in maniera troppo solerte le indicazioni della Regione in tema di piste ciclabili. Secondo le linee guida progettuali del piano regionale della mobilità ciclistica, l'utilizzo di diverse cromie e materiali pr segnare i percorsi ciclabili promiscui rappresenta un'utile ed efficace strategia per comunicare a livello visivo la peculiarità di un ambiente stradale. E per avere effettiva efficacia, tale misura deve essere ripetuta e omogenea lungo tutti gli ambiti in cui il transito ciclabile avviene si strada o in prossimità delle intersezioni interessate dal transito ciclabile e agli accessi delle strade aventi circolazione promiscua".

Il sindaco si riserva comunque di vedere come sarà accolta la novità nei prossimi mesi. "Non ci resta che vedere come si comporteranno ciclisti, pedoni e conducenti di veicoli - conclude Locca - e se ci sarà troppa confusione valuteremo eventuali correttivi".