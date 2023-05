Emergenza Sanitaria, un centro addestramento presso l'ospedale di Biella

Mercoledì 17 maggio u.s. è stato inaugurato presso l’Ospedale di Biella il Centro di Addestramento all’Emergenza Sanitaria. Per il personale sanitario dell’ASLBI si tratta di un valore aggiunto sia in termini di formazione che di valorizzazione professionale dei docenti dell’Azienda Sanitaria che nel loro percorso di carriera hanno acquisito certificazioni nazionali ed internazionali nell’ambito dell’Emergenza. Il nuovo Centro permetterà l’addestramento continuo, consentendo il regolare training del personale già formato nell’ambito dell’emergenza e promuovendo l’aggiornamento continuo, come avviene nei più importanti centri di simulazione italiani.

Il Centro rientra in un progetto più ampio e strutturato negli anni dalla Struttura di Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane diretta dal Prof. Vincenzo Alastra.

Responsabile Scientifico è il dott. Marco Tengattini, Dirigente Medico della S.C. Anestesia e Rianimazione, che si è reso parte attiva nella ferma consapevolezza dell’importanza strategica di realizzarlo, al fine di favorire l’addestramento continuo del personale sanitario dell’ASL BI sulla gestione dell’Emergenza Sanitaria.

L’iniziativa è stata accolta e appoggiata dalla Direzione Generale, che ha dato mandato alla Struttura Formazione e Sviluppo Risorse Umane di allestire al 1° piano est una stanza per le simulazioni, dotata degli strumenti e delle tecnologie necessarie. Nella stessa sala sono ospitate anche due postazioni per la fruizione dei corsi FAD (Formazione a Distanza).

Il Centro è stata inaugurato nel pomeriggio di mercoledì 17 maggio, con l’avvio di un percorso formativo di simulazione di scenari di Emergenza Avanzata nel paziente pediatrico. Docenti di questo corso sono stati l’Anestesista Marco Tengattini e Luca Grillenzoni, Responsabile Struttura Semplice Medicina d'Urgenza Degenza.

L’addestramento intende rispondere alla necessità di offrire occasioni di training e simulazione di scenari complessi al personale medico ed infermieristico delle Strutture ASLBI coinvolte nel Soccorso Avanzato nel paziente pediatrico e nell'adulto: S.C. Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Accettazione, S.C. Anestesia e Rianimazione e S.C. Pediatria. Questo tipo di esercitazione si aggiunge al corso Advanced Life Support adulto e pediatrico che viene svolto dal medesimo personale ogni 4 anni. Una seconda sessione formativa di Simulazione di Scenari di Emergenza Avanzata nel paziente adulto è prevista per il 25 maggio con l’Anestesista Luca De Col.

Il Centro dà inoltre modo anche di valorizzare come istruttori competenze professionali sia mediche che infermieristiche presenti all’interno dell’Azienda. Attualmente i docenti ASLBI di Rianimazione Cardiopolmonare Avanzata dell’Italian Resuscitation Council sono 5: i medici Marco Tengattini e Luca De Col e gli infermieri Cinzia Rollino, Samantha Gaboardi, Stefano Guglielmo. Per quanto riguarda la Rianimazione cardiopolmonare pediatrica, i docenti certificati dall’American Hearth Association sono 2: Marco Tengattini e Luca Grillenzoni, più un altro professionista attualmente in formazione.

La simulazione offre l'opportunità di imparare a gestire le situazioni critiche non solo dal punto di vista tecnico-professionale, ma anche del fattore umano e relazionale e del lavoro in team. A seguito della simulazione, è prevista l’attività di debriefing, come un’occasione di condivisione e

apprendimento per migliorare le prestazioni del gruppo.

“La Direzione Generale si complimenta e ringrazia tutti i professionisti che hanno collaborato alla realizzazione del progetto – ha così commentato il Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò – che costituisce un elemento qualificante per il personale sanitario dell’ASL di Biella e per il futuro una reale prospettiva di sviluppo”.