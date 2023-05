Il teatro Sociale di Biella come San Siro per Andrij Shevchenko, foto A. Bozzonetti per newsbiella.it

Il teatro Sociale gremito come San Siro in ogni ordine di posti, fino al loggione, per una sera paragonato al terzo anello del tempio meneghino del calcio. L’effetto è quello per il campione venuto dall’Est, al secolo Andrij Shevchenko, indimenticato campione milanista che ha segnato i trionfi di inizio secolo del Milan. Un tripudio di maglie e sciarpe rossonere, di ricordi sotto forma di giornali, di foto e di gadget vari che tutti rigorosamente si portano dietro nella speranza, non andata vana, di poterli condividere con il loro idolo. Se il calcio unisce, il ricordo della martoriata Ucraina commuove.

Il servizio realizzato da Dazn apre la serata e il toccante racconto di Sheva da Irpin fa il resto. La gente ascolta la storia e l’orgoglio di una nazione che vuole la pace e desidera ricominciare a vivere. Il ponte di Irpin, che abbiamo tristemente imparato a conoscere dalle cronache dei tg, è una sorta di passerella che indica la via da seguire, un cammino che non si spezza verso un futuro carico di speranza. Il viso di Sheva è rigato dai ricordi, un velo di tristezza si percepisce e il campione si lascia guidare dal presentatore Alciato in una memoria dei luoghi della sua infanzia e della sua vita. Ma il pubblico vuole anche sentire le gesta del suo idolo a San Siro, un palcoscenico fortemente voluto e cercato dal forte centravanti ucraino: derby e champions sono le parole d’ordine, il 2003, il 2005 e il 2007 le date toccate e che rappresentano un tuffo al cuore per i palati rossoneri.

C’è spazio anche per l’attualità: come finirà il derby di ritorno in Europa? Per Sheva non ci sono dubbi, remuntada assicurata e tanto basta per scatenare la torcida in sala che canta a squarciagola: non è un brasiliano però ……

Peccato però, è lo dico da rossonero, che non ci sia lui in campo, sarebbe stata un'altra partita e un'altra storia: campioni sotto le stelle, luci a San Siro