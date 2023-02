Crescono i donatori iscritti nel Biellese: + 25% dal 2014, tanti i giovanissimi neomaggiorenni che si avvicinano all'Avis

Sono dati ricchi di soddisfazione quelli presentati all’Assemblea Generale dell’Avis di Biella svoltasi a Sandigliano nei giorni scorsi e alla quale hanno preso parte un centinaio di donatori iscritti e numerosi ospiti. Presenti all’appuntamento anche la Direzione dell’Asl di Biella e il presidente regionale di Avis Piemonte.

Crescono a Biella le donazioni e soprattutto il numero dei donatori che è passato in otto anni da 2900 iscritti a 3638, con un aumento del 25%. Raggiungono quota 4422 le donazioni totali, rispettivamente 3999 di sangue (in aumento), 423 di plasma (in leggera flessione). Una crescita continua che fa ben sperare e che smentisce chi vuole vedere i giovani come una generazione distante dalla solidarietà; tra gli iscritti si iniziano infatti a vedere ragazzi e ragazze classe 2005, appena maggiorenni.

Un sistema che funziona e di cui Avis è un tassello che concorre ad organizzare la chiamata e promuovere la cultura solidale della donazione tramite varie forme di propaganda e servizi. Ma nulla sarebbe senza la stretta collaborazione con l’azienda sanitaria locale e il servizio di immunoematologia dell’Ospedale di Ponderano diretto dalla dott.ssa Francesca Vaniglia. Proprio di collaborazione e di sinergia hanno infatti parlato il direttore generale dott. Mario Sanò e il direttore amministrativo dott. Paolo Garavana che con grande prontezza attraverso una convenzione con l’unità di raccolta di Novara hanno alleviato la situazione di cronica scarsità di personale a disposizione del servizio trasfusionale e hanno rivolto il ringraziamento dell’Azienda ai donatori biellesi.

Parole di elogio per la sezione biellese da parte del presidente regionale di Avis Piemonte Luca Vannelli, che oltre a portare il saluto dei donatori piemontesi all’assemblea ha sottolineato il rapporto di sinergia creato nella nostra zona che non sempre si verifica in altre aree. A presentare i dati agli iscritti il presidente della sezione Lorenzo Tivelli, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i donatori, al consiglio direttivo e alla segreteria organizzativa Federica Provasi per il grande lavoro svolto e per l’attaccamento l’associazione.

Si ricorda che la donazione in Italia è volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita. Per donare il sangue è necessario godere di buona salute, essere maggiorenni e pesare almeno 50kg. La segreteria associativa rimane a disposizione per informare e raccogliere le domande d'iscrizione di quanti fossero interessati.