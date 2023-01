A Su Nuraghe tornano i tornei di carte dopo tre anni di stop

Venerdì 3 febbraio 2023, inizia il Carnevale di “Su Nuraghe” con due serate dedicate al gioco delle carte. Primo appuntamento del Gran Torneo di carte “a scopa”, venerdì 3 febbraio, ore 20:30.

Dopo tre anni di interruzioni e rinvii, le porte della casa dei Sardi di Biella si riaprono agli associati ai circoli Arci, Acli e ad altri Enti dopolavoristici presenti sul territorio. L’angolo di Sardegna di via Galilei 11, diventa casa comune di tutti i Biellesi di nuova e vecchia origine; occasione per vivere momenti fraterni di incontro.

Entra nel vivo la vita sociale con un ricco calendario di appuntamenti, caratterizzato da scambio di reciproche visite di cortesia. Serate all’insegna dell’amicizia che, anche attraverso il gioco, cercano di dare risposte concrete alle problematiche della società del presente.

A seguire, sabato 25 febbraio, con inizio alle ore 20:30, si terrà il secondo appuntamento del Gran Torneo a carte con dispute “a scala quaranta”.In palio, medaglie e premi in natura per i vincitori di entrambi gli incontri. Per tutti, il consueto rinfresco, “su combidu”, con degustazione di dolci tipici del Carnevale isolano.A coordinare le gare, Carlo Avantario. Info e contatti: 348 64 18 906