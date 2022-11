In viaggio con la Media Marconi e Liceo Artistico. Il tema: l'agenda 2030

La Marconi apre le porte, invita il liceo artistico e inizia una nuova sfida: DAL POLO NORD AL POLO SUD PASSANDO PER LA MARCONI. Un tema che tocca l'inclusione, lo scambio culturale e generazionale visto che collaborerà la 3b della Marconi assieme alle 3h e 5h del liceo artistico.

Al centro delle nostre attenzioni proprio l'agenda 2030 con il cambiamento climatico, la biodiversità, la salvaguardia delle specie animali e il rispetto per l'ambiente. Questo studio a più mani viene capitanato dai docenti Albini e Pierro per l'artistico e Vaccaro Trevisan Vallereggio e Maranpon per le medie della Marconi.

Il lavoro di progettazione è partito e terminerà entro febbraio con la rivisitazione dell'atrio attraverso questo "viaggio virtuale iconografico" con una decorazione parietale arricchito da preziosi elementi in ceramica.

Cosa dire? Viaggiate assieme a noi!

Un ringraziamento speciale alla D.S. Stefania Nuccio che punta sull'unicità dei ragazzi e crede nella condivisione e crescita degli allievi