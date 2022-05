Allerta gialla per temporali sul Piemonte, in arrivo grandine e vento forte

L'alta pressione nord-africana, responsabile delle temperature elevate e sopra le media del periodo degli scorsi giorni, sta lentamente cedendo ad opera di una perturbazione atlantica oramai sulla Francia. La stabilità atmosferica lascerà gradualmente il posto a condizioni via via più instabili a partire dal pomeriggio odierno fino alle prime ore di mercoledì.

A scriverlo, sul proprio sito, l'Arpa Piemonte che aggiunge: “Oggi assisteremo allo sviluppo e crescita di cumuli a ridosso dei rilievi alpini, che saranno causa di iniziali temporali sulla zona pedemontana alpina, in trasferimento, verso sera, sulle zone di pianura limitrofe. I fenomeni più intensi sono attesi a nord della regione, in particolare tra l'alto novarese ed il verbano e saranno in esaurimento in tarda serata. Domani la parte più occidentale dell'alta pressione cederà ulteriormente e la ventilazione principale si disporrà nettamente dai quadranti meridionali, contribuendo ad aumentare i valori di umidità sul nostro territorio e, quindi, dell'instabilità atmosferica. La giornata partirà all'insegna della nuvolosità con qualche debole rovescio sulla zona pedemontana alpina, ma nel corso della giornata le piogge diverranno sempre più continue e, dal pomeriggio, assumeranno carattere temporalesco in particolare a nord del Po. Attesi nuovamente fenomeni forti con associata grandine e raffiche di vento forte tra l'alto torinese ed il verbano in spostamento verso le pianure. Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla per rischio idrogeologico sui settori nord-orientali della regione per le prossime 36 ore a causa della possibilità di frane isolate e locali allagamenti associati ai temporali di maggiore intensità. Nella seconda parte della giornata di mercoledì, un rialzo nei valori di pressione favorirà un miglioramento del tempo”.