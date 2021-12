Pallavolo, prima vittima illustre del crescendo di contagi: salta il Bear Wool Volley

I recenti sviluppi della situazione pandemica stanno iniziando a farsi sentire in maniera sempre più marcata, così come le misure atte al contrasto della diffusione del Covid-19.

L’aumento dei contagi, verificatosi nell’ultimo periodo, sta colpendo duramente il programma degli eventi di fine 2021 e inizio 2022. Il torneo internazionale di pallavolo Bear Wool Volley, in programma per i giorni 3-4-5 gennaio, è stato annullato nonostante fosse ormai ad un passo dalla realizzazione. Gli organizzatori fanno sapere, visto l’aumento dei contagi tra le squadre, che la manifestazione non potrà essere realizzata nemmeno nella sua versione ridotta.