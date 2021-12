Preoccupazione nella serata di ieri, 27 dicembre, a Vigliano Biellese. Alcuni automobilisti in transito hanno notato la presenza di un uomo che stava procedendo lungo la strada con passo incerto e barcollante.

All'arrivo dei Carabinieri, si è constatato che il soggetto era completamente ubriaco. In seguito, è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso.