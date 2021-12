Biella, maxi tamponamento prima del ponte della Tangenziale: tre persone in ospedale (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Maxi tamponamento a Biella, poco prima del ponte della Tangenziale. Intorno alle 18 di oggi, 28 dicembre, quattro auto sono rimaste coinvolte nel sinistro stradale, avvenuto per cause ancora da accertare lungo il tratto che porta verso Chiavazza.

Secondo le prime informazioni raccolte, tre persone sarebbero rimaste ferite nell'impatto. Sul posto i sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare i malcapitati al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito. Il traffico non ha subito rallentamenti e procede regolarmente, in attesa della rimozione di tutti i veicoli.