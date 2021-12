Addio Giusy Arposio, una vita dedicata al lavoro e ai bisognosi

Biellese in lutto per la morte di Giuseppina Arposio, scomparsa all'età di 93 anni. Una vita dedicata al lavoro e ai più bisognosi. Impiegata di aziende tessili, è stata iscritta per molti anni alla Cgil, prima come militante poi come dirigente. Inoltre, è stata volontaria attiva dell'Auser Biella.

A ricordarla, in queste ore, l'ex sindaco di Candelo e ora presidente dell'Iris Biella Mariella Biollino: “La cara Giuseppina Arposio ha effettuato il suo ultimo viaggio. Giusy è stata una figura importante per il sociale a Candelo e nel Biellese. Sempre disponibile verso gli altri, sempre pronta a trovare soluzioni. E' stata consigliere comunale dal giugno 1999 e per anni amministratrice della Baraggia srl, che gestiva la casa di riposo di Candelo. Riposa in pace. Chi ti ha voluto bene si ricorderà di te e del tuo operato”. Come da sua volontà, si legge nel manifesto realizzato dalle Onoranze Funebri Caldera, è stata impartita una Santa Benedizione in forma privata.