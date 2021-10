Schiacciata di fichi neri al Museo delle Migrazioni di Pettinengo

Sarà una torta con frutti di stagione, la “schiacciata con fichi neri” coltivati a Chiavazza, la protagonista del pomeriggio di domenica 10 ottobre 2021, alle ore 16:00, a Pettinengo.

La presentazione e la degustazione gratuita della preparazione avverranno negli spazi aperti del cortile del Museo delle Migrazioni, Cammini e Storie di Popoli, in via Fiume, 12, nel rispetto delle restrizioni governative.

Dagli archivi immateriali del Museo arriva la proposta di una nuova rivisitazione di antiche ricette della tradizione, edulcorate con frutti autunnali.

Quando nella dispensa contadina lo zucchero era assente - raro bene di lusso permesso solo a pochi - la dolcificazione del cibo festivo si otteneva unendo all’impasto ingredienti che lo rendessero più gradevole al palato. Raramente e in piccole quantità, il pregiato miele; più sovente, veniva aggiunta frutta, fresca o variamente essiccata. A questa tipologia di dolci appartiene, ad esempio, il “palpiton”, preparato e incantato a Camburzano per la festa patronale di San Martino. Diffuso in diverse varianti anche fuori dalla Bassa Valle Elvo, è caratterizzato dalle pere, sempre impiegate con la loro buccia per esaltarne il gusto.

Un dolce di frutta autunnale sarà protagonista a Pettinengo: una “schiacciata” farcita con fichi neri, raccolti non pienamente maturi, per amplificarne la fragranza dell’infruttescenza.

Durante la degustazione, sarà possibile visitare “Fratelli tutti”, l’allestimento museale di gigantografie esposte sui muri demaniali del paese ed effettuare visite guidate gratuite al Museo.