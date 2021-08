Biella, portata via la penna dalla statua dell'Alpino Mario Cucco. Fulcheri: “Esistono persone che si divertono così”

L'ennesimo gesto di inciviltà ha indignato la comunità biellese. Nei giorni scorsi ignoti hanno piegato una delle colonnine presenti nel monumento del Piazzo di Biella, dedicato al sottotenente del 4° reggimento Alpini Mario Cucco. “Non contenti – afferma amaramente il presidente dell'ANA Biella Marco Fulcheri - la notte scorsa hanno portato via la Penna dal Cappello; ogni commento è inutile, se non compatire chi non ha nulla di meglio da fare nella sua vuota e inconcludente vita. Purtroppo esistono persone che si divertono così”.

La statua di Mario Cucco (Medaglia di Bronzo e d'Argento per atti d'eroismo), che dà il nome alla sezione di Biella, era stata al centro di una serie di interventi di restauro e inaugurata nell'ottobre 2019 alla presenza di Comune, autorità e cittadini. A detta della guida degli Alpini biellesi non è la prima volta che accade un episodio del genere: “Diciamo che è sempre stata nel mirino di qualche imbecille, anche prima del restauro – sottolinea - È cronaca assistere in diverse parti d'Italia a fatti simili che vedono coinvolti i monumenti dedicati ai nostri Alpini”.

In questi giorni si svolgerà un sopralluogo per riposizionare la colonnina posteriore. “La penna, invece, verrà sostituita con un'altra a breve – spiega Fulcheri – Poi se inizierà una sfida 'togli-metti' con queste persone, noi Alpini ci faremo trovare pronti, come sempre”.