L'ultimo saluto di Biella alla giornalista Elena Giacchero

Colleghi, amici, conoscenti si sono riuniti nella chiesa di San Paolo a Biella oggi pomeriggio, 20 aprile, per dare l'addio a Elena Giacchero, la giornalista biellese di 56 anni rinvenuta senza vita nella sua abitazione i primi giorni del mese (leggi qui). "Ognuno di noi deve ripartire da questo saluto - ha dichiarato il viceparroco di San Paolo Emanuele Biasetti durante l'omelia - per far rifiorire il mondo intorno a sé. Dobbiamo chiederci "qual è il mio pezzo?", "Cosa posso fare per non lasciare il mondo come l'ho trovato?". Sicuramente chi la conosceva prova rabbia, sconforto, tristezza, ma dobbiamo riuscire a ripartire da quei momenti in cui ci siamo dati per gli altri senza aver paura delle lacrime e della fatica, andando avanti per tirare fuori qualcosa di bello da questa sofferenza".

Anche noi, Elena, vogliamo salutarti ancora una volta ringraziandoti per il tuo contributo, per la tua esperienza e per tutte le cose buone che hai saputo dare al di là della tua solitudine, della tua tristezza e delle tue difficoltà. Te ne sei andata sola e forse, ora che non ci sei più, ci sentiamo tutti un po' responsabili per questo. Ma come abbiamo imparato oggi, cercheremo di andare avanti anche per te, per "tirare fuori qualcosa di bello da questa sofferenza". Ciao, Elena.