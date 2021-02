Bruno cerca famiglia, buono e un po' timido ma bisognoso di amore

Bruno è un meticcio di 3 anni, taglia media contenuta, molto buono ma un po' timido. Ben socializzato con i suoi simili e testato con i gatti.

“Cerchiamo per lui una famiglia che lo sappia accogliere ed aiutare ad uscire dalla sua timidezza e paura per le cose nuove che non conosce, visto che nel il suo passato non ha avuto modo di fare esperienze di vita normale, con lui ci vuole un po di pazienza , ma niente di più – spiegano i volontari – Diamogli una possibilità. Preferiamo per lui un contesto non urbano, casa con giardino ben recintato. Si trova a Biella per ulteriori info: 3403770898”.