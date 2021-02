Farmacia on line: il trend del futuro

Negli ultimi anni è stato registrato un incremento delle vendite dei prodotti farmaceutici on line: si tratta di un vero e proprio trend ormai in costante crescita.

Il web è al giorno d'oggi utilizzato da tantissime persone e la maggior parte dei consumatori non perde occasione per acquistare prodotti e beni di ogni tipo inclusi anche i prodotti farmaceutici che sono ormai super ricercati on line. Con il passare del tempo sono sempre di più i clienti che si approcciano all'acquisto dei prodotti utilizzando i servizi di farmacie online come quelli di Farmasconto.

In base ad una rilevazione Nielsen, sono quasi 13 milioni gli utenti che ogni mese visitano almeno un sito web della grande distribuzione. Da questi dati è emerso che:

• circa 2,2 milioni visitano i siti e le sezioni dedicate alle vendite di prodotti alimentari, casalinghi e per la cura della persona;

• altri 2,2 milioni di visitatori non rinunciano all'acquisto di integratori alimentari, parafarmaci e Otc.

Dagli studi effettuati è stato anche possibile confermare che i siti web delle farmacie sono ormai presi di mira dalla maggior parte dei consumatori omnichannel, i quali cercano di ottenere tutte le informazioni possibili di un prodotto e confrontano i prezzi on line con la stessa frequenza con cui visitano i siti dedicati agli alimentari e ai prodotti per la cura del corpo.

Ma ci sono ulteriori novità: la farmacia on line va incontro ormai ad un grande sviluppo tanto che l'audience ha mostrato un incremento del 66%.

A crescere è anche il mercato on line per quanto riguarda i prodotti che possono essere venduti liberamente per un giro di affari che raggiunge quasi i 96 milioni di euro. In base ai dati forniti dal Ministero della Salute, sono 623 le farmacie autorizzate nella vendita dei prodotti sul web. Ad ogni modo, Iqvia ha evidenziato che soltanto 50 di queste hanno messo in atto un vero e proprio investimento sui portali.

Ciò significa che c'è ancora tanto su cui lavorare ma non sarà necessario molto tempo grazie soprattutto alla presenza di siti e-commerce come Amazon o parafarmacie appartenenti ad altri Paesi Europei che stanno attirando una grande fetta dei consumatori italiani.

È chiaro quindi che tantissimi utenti amano acquistare prodotti di vario tipo sul web come integratori alimentari, cosmetici e parafarmaci andando alla ricerca del prezzo più conveniente.

I vantaggi della farmacia on line

• In ambito farmaceutico non è necessario provvedere alla conservazione dei prodotti, al contrario di come avviene invece per la categoria del fresco.

• I prezzi sono ridotti se confrontati con quelli dei prodotti tradizionali. Con la vendita on line, la farmacia può migliorare i costi del negozio e della logistica. D'altronde, accatastare un'enorme quantità di merce all'interno dei magazzini necessita di investimenti e incrementa i costi.

• Su molti siti web, i prodotti farmaceutici hanno un costo vantaggioso, risultando maggiormente convenienti agli occhi dei consumatori. Questo permette ai clienti di essere soddisfatti e ottenere un grande risparmio.

• Il mondo del web consente inoltre di mettere in atto un vero e proprio piano di marketing virtuale e favorire l'espansione del mercato. Tutti i consumatori infatti possono effettuare gli acquisti e non soltanto quelli del territorio.

• Fare acquisti on line permette di migliorare la fedeltà dei consumatori in quanto non vi sono limitazioni sugli orari e i clienti possono reperire i prodotti desiderati in qualsiasi momento della giornata e in qualsiasi luogo. Dalle statistiche è emerso che per ciascun incremento del 5% della fedeltà dei clienti, le aziende hanno ottenuto un aumento del profitto dal 25% all'80%.

• Durante gli acquisti on line la privacy dei clienti è garantita e non vi è alcuna interazione tra il rivenditore e i consumatori, pertanto l'identità e gli oggetti acquistati restano dati totalmente riservati.

Farmacia on line: il trend del futuro

I vantaggi della farmacia on line sopracitati dimostrano quindi che gli acquisti sul web dei prodotti farmaceutici saranno la tendenza del futuro.

Come afferma Nielsen, il vero segreto per agevolare la crescita della farmacia on line sarà proprio quello di soddisfare al meglio le necessità dei clienti mettendo a disposizione una vasta gamma di prodotti a prezzi imbattibili.