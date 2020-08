Paura in Valle Cervo per un ciclista caduto sull’asfalto

Momenti di apprensione nell’alta Valle del Cervo per un ciclista rimasto coinvolto in un sinistro autonomo. Il fatto si è verificato ieri, sabato 1° agosto. La dinamica, al vaglio delle forze dell’ordine intervenute sul posto, non è ancora del tutto chiara ma pare avvenuta a causa di un avvallamento del manto stradale che ha portato alla caduta del ciclista sull’asfalto. Assistito dal personale medico del 118, è stato in seguito trasportato in ospedale per una sospetta frattura del femore. Al momento le sue condizioni di salute non sono note.