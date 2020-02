Furto all'autolavaggio Pinguino Verde. La Polizia cerca un uomo alto, in tuta bianca e passamontagna

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo alto di statura, vestito in tuta bianca e con il passamontagna. Era l'1,45 di questa notte di mercoledì 19 febbraio, quando un uomo ha scassinato la porta d'ingresso degli uffici dell'autolavaggio Pinguino Verde di Ponderano via Gramsci, posizionati all'interno di un container, per poi rubare il contenuto della cassa e una notevole quantità di gettoni da utilizzare per lavare le macchine. E' giunta una pattuglia della Squadra Volante della Polizia che ora sta indagando sull'accaduto.