Guasto alla stufa a legna e la casa si riempie di fumo, Vigili del fuoco in azione FOTO

Attimi di apprensione poco fa, intorno alle 11 di oggi 9 ottobre, per un guasto ad una stufa a legna di un alloggio in frazione Asmara, a Campiglia Cervo. Per cause ancora in fase di accertamento, un tubo dell'impianto si sarebbe staccato facendo fuoriuscire una quantità di fumo tale da portare i residenti a chiedere l'intervento dei Vigili del fuoco. Giunti sul posto con autoscala e autobotte, gli uomini del 115 muniti di respiratore hanno spento la stufa e portato all'esterno il tubo, mettendo in sicurezza e facendo arieggiare l'appartamento al secondo piano, riportando la situazione alla normalità.