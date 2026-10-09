Un’altra convocazione in Nazionale per Chiara Munaretto, che continua a raccogliere i frutti di una stagione straordinaria! Dopo il terzo conquistato tra le Under 23 ai Campionati Italiani di 10 km su strada di Grado, arriva una nuova chiamata della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
La giovane vestirà la maglia azzurra domenica 18 ottobre, in occasione dell’incontro internazionale di corsa su strada sui 10 km, in programma nell’ambito della Corsa dei Castelli.
Per la portacolori di FuturAtletica Piemonte si tratta della 4ª convocazione in Nazionale, con la quale ha già raccolto 1 oro e 2 bronzi a squadre, a conferma di una crescita costante che l’ha portata a diventare una delle protagoniste del mezzofondo italiano.
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Running e Trail | 09 ottobre 2026, 16:00
Atletica Leggera, un’altra convocazione in Nazionale per Chiara Munaretto
La giovane vestirà la maglia azzurra domenica 18 ottobre, in occasione dell’incontro internazionale di corsa su strada sui 10 km, in programma nell’ambito della Corsa dei Castelli.
Un’altra convocazione in Nazionale per Chiara Munaretto, che continua a raccogliere i frutti di una stagione straordinaria! Dopo il terzo conquistato tra le Under 23 ai Campionati Italiani di 10 km su strada di Grado, arriva una nuova chiamata della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
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