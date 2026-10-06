Ad Alessandria 80 agenti e ispettori di Polizia Locale da tutto il Piemonte per il corso regionale

L'assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino, insieme al sindaco di Alessandria Giorgio Abonante, ha incontrato oggi, presso il Comando di Polizia Locale di Alessandria, gli agenti e gli ispettori impegnati nei due corsi di aggiornamento professionale promossi dalla Regione Piemonte, il primo iniziato ieri, mentre il secondo oggi. Entrambi contano 40 iscritti, per un totale di 80 operatori della Polizia Locale provenienti da numerosi Comuni e Unioni di Comuni del Piemonte.

All'incontro erano presenti anche l’assessore comunale alla Polizia Locale, Enrico Mazzoni, il comandante della Polizia Locale di Alessandria, Flaviano Crocco, e il direttore del corso, Alberto Bassani. Il percorso formativo, rivolto ad agenti e ispettori di Polizia Locale, ha una durata complessiva di 90 ore e ha l'obiettivo di fornire elementi di qualificazione e di approfondimento teorico sulla normativa che disciplina le diverse attività nelle quali gli operatori sono quotidianamente chiamati ad intervenire.

Il programma affronta un ampio ventaglio di materie, con particolare attenzione al Codice della strada, al procedimento amministrativo, agli elementi di diritto e procedura penale, all'impiego delle nuove tecnologie, alle comunicazioni radio e alle attività di Centrale Operativa. Sono inoltre previsti approfondimenti sulle procedure di controllo in materia di commercio, sugli interventi legati a TSO e ASO, sui provvedimenti sanzionatori amministrativi, sulla tutela dell'ambiente e dell'edilizia, sulla legislazione in materia di pubblica sicurezza e stranieri e sui falsi documentali.

Una parte del percorso è dedicata anche all'etica professionale, al comportamento in servizio e alla normativa anticorruzione, oltre che al cambiamento organizzativo, alle dinamiche della motivazione e alla gestione delle risorse umane, con l'obiettivo di affiancare all'aggiornamento tecnico e normativo anche strumenti utili alla crescita professionale degli operatori.

“La formazione continua rappresenta uno degli strumenti fondamentali per valorizzare il lavoro delle nostre Polizie Locali – dichiara l'assessore regionale Enrico Bussalino –. Agenti e ispettori sono chiamati ogni giorno ad affrontare situazioni e problematiche sempre più complesse e in continua evoluzione. Investire sulla loro preparazione significa rafforzare concretamente la capacità dei Comandi di rispondere alle esigenze dei cittadini e dei territori. La Regione Piemonte continuerà quindi a puntare sulla formazione e sull'aggiornamento professionale, riconoscendo il ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Locale nel presidio delle nostre comunità e nella sicurezza urbana”.

“Le nostre città sono diventate sempre più difficili da gestire, per una serie di ragioni che riguardano l’evoluzione della tecnologia, della mobilità e in ogni campo della quotidianità, ma anche per la necessità di rispondere ai bisogni di comunità sempre più complesse – sottolinea il sindaco di Alessandria Giorgio Abonante –. Inoltre, Alessandria sta crescendo anche attorno alla propria funzione formativa (Università, Conservatorio, CPIA, ecc) e questa iniziativa aggiunge qualcosa di significativo a questo percorso. È un corso che si propone come strutturale e non episodico, ringrazio la Regione Piemonte e l'assessore Bussalino per l'impegno preso e mantenuto, la Giunta che guido e l'assessore alla Polizia Locale, Enrico Mazzoni e i vertici del nostro Comando”.

Gli iscritti ai due corsi provengono da Perosa Argentina, Novara, Moncalieri, Casale Monferrato, Pezzana, Stresa, San Maurizio Canavese, Verbania, Roasio, Molare, Pinasca, Serravalle, Tortona, Basaluzzo, Asti, Quargnento, Santena, Valenza, Serravalle Sesia, Chiaverano, Unione Bassa Valle Scrivia, Strambino, Venaria Reale, Chivasso, Fubine, Trecate, Unione Terre di Fiume, Cameri, Predosa, Vercelli, Gravellona Toce, San Damiano d'Asti, Carmagnola e Bellinzago Novarese.

Una partecipazione diffusa che testimonia l'importanza della formazione regionale non soltanto come momento di aggiornamento professionale, ma anche come occasione di confronto e condivisione delle esperienze tra operatori provenienti da realtà territoriali differenti.