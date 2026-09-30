Impresa al TOR 330: Nicolò e Antonio al traguardo con il Valle Elvo Ultra Team!

Tor des Géants (TOR 330): Nicolò (di Graglia) e Antonio (di Pollone) del Valle Elvo Ultra Team sono stati tra i protagonisti di questa durissima ultra maratona da 330 chilometri e oltre 24.000 metri di dislivello positivo lungo le Alpi valdostane.

"I nostri due atleti biellesi hanno portato a termine la gara con risultati straordinari - spiega la società - Nicolò ha chiuso in 125 ore, risultando uno dei più giovani finisher in assoluto nella storia della competizione e conquistando il pass per il TOR 450 (Tor des Glaciers) e Antonio alla sua prima partecipazione assoluta al TOR, ha completato l'impresa in 142 ore con una prova di grande carattere e determinazione"

Ad accompagnarli e guidarli lungo ogni chilometro è stato un team di supporto giovanile, interamente biellese, che ha gestito logistica, assistenza e motivazione giorno e notte. "Siamo un gruppo affiatato con tanti progetti in cantiere - spiegano dalla Valle Elvo Ultra Team - e stiamo già preparando nuove iniziative e sfide sulle nostre montagne biellesi, per far scoprire (o riscoprire) la bellezza del nostro territorio sia agli appassionati di trail sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al mondo della montagna".