Questura di Biella, cambio al vertice: Bucarelli va a La Spezia, arriva Di Giulio

Cambio alla guida della Questura di Biella. Dopo circa due anni dal suo arrivo in città, Delia Bucarelli lascia il Biellese per assumere l'incarico di Questore di La Spezia.
Bucarelli era arrivata a Biella nel settembre 2024, alla guida della Questura, e ora proseguirà il proprio percorso professionale in Liguria.
A raccogliere il testimone sarà Anna Maria Di Giulio, che arriva da Milano, dove ricopriva l'incarico alla guida del Gabinetto regionale della Polizia Scientifica.
Il passaggio avverrà nei prossimi giorni.