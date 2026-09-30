Truffe, tecnologia e genitorialità: il programma autunnale di Consorzio IRIS

Il Consorzio IRIS presenta il calendario autunnale di incontri e attività per anziani, adulti, bambini, adolescenti e giovani. Le iniziative sono aperte alla cittadinanza, con accesso gratuito, e comprendono appuntamenti che proseguiranno nei primi mesi del 2027.

«Questo calendario di eventi evidenzia l’impegno del Consorzio di rivolgersi a tutta la cittadinanza, non soltanto quando sono presenti momenti di difficoltà», sottolinea Paolo Robazza, presidente del Consorzio dal marzo 2025.

«L’attenzione del Consorzio IRIS prosegue anche con una serie di innovativi servizi tagliati sui nuovi bisogni della cittadinanza e in stretta collaborazione con il terzo settore», evidenzia Selena Minuzzo, presidente dell’Assemblea dei Comuni e delle Unioni montane che hanno delegato a IRIS la gestione dei servizi sociali e socio-sanitari rivolti a persone anziane, persone con disabilità, cittadini e famiglie che attraversano una fase più complessa della loro vita. «Ma crediamo fortemente nell’importanza di tenere vive le nostre comunità locali e dedicare spazi e momenti offerti proprio a tutti, in collaborazione con i Comuni, che selezionano le nostre proposte insieme al Consiglio di Amministrazione, e le patrocinano».

«L’accesso è completamente gratuito», precisa Robazza, «e le precedenti iniziative hanno riscontrato un’ottima partecipazione e interesse. Un Consorzio vicino ai Comuni e alle realtà locali, grazie anche alle numerose coprogettazioni di attività con il volontariato e associazionismo e ai numerosi punti di accesso territoriali sparsi in tutto il territorio».

DomiciliAMO: sostegno, domiciliarità leggera e invecchiamento attivo

La coprogettazione DomiciliAMO è dedicata alla terza età, ma aperta a tutti i cittadini. Il calendario prevede:

Truffe telefoniche: a Sala Biellese il 7 ottobre, dalle 15 alle 17.30.

Home security: a Verrone il 20 ottobre, dalle 15 alle 17.30.

Psicomotricità per adulti: a Zumaglia, a fine novembre.

Le iniziative presso i Punti di Accesso Territoriale

Gli incontri rivolti alla cittadinanza presso i Punti di Accesso Territoriale (PAT) riguarderanno debiti, digitale, sicurezza degli anziani, assistenza domiciliare, vicinato solidale e Isee.

Troppi debiti? C’è una via d’uscita: a Tollegno il 2 ottobre, alle 10.

Digitale? Non è mai stato così semplice: a Netro il 12 ottobre, alle 11; a Muzzano il 4 novembre, alle 8.30; a Zubiena il 1° dicembre, alle 12.15.

La sicurezza degli anziani: a Villanova Biellese il 14 ottobre, alle 9; a Massazza l’11 novembre, alle 10.

Pillole informative rivolte ai caregivers di persone non autosufficienti: a Cerrione il 23 ottobre, alle 11.

Assistenza domiciliare per persone non autosufficienti o con disabilità – le pratiche per attivarla: a Salussola il 20 ottobre, alle 10; a Zimone il 20 ottobre, alle 11.15; a Dorzano il 21 ottobre, alle 9.

Vicinato solidale, sull’aiuto reciproco tra persone che abitano lo stesso territorio: a Salussola il 3 novembre, alle 10; a Zimone il 3 novembre, alle 11.15; a Dorzano il 4 novembre, alle 9.

Un Natale per tutti, dedicato al dono solidale, alla comunità che aiuta e alla condivisione: a Salussola il 1° dicembre, alle 10; a Zimone il 1° dicembre, alle 11.15; a Dorzano il 2 dicembre, alle 9.

Isee 2027: perché farlo e a cosa serve: a Salussola il 15 dicembre, alle 10; a Zimone il 15 dicembre, alle 11.15; a Dorzano il 16 dicembre, alle 9.

Gli incontri per i genitori

Il programma per i genitori comprende proposte sull’attesa di un figlio, sulle diverse fasi della crescita, sull’educazione affettiva in famiglia e sull’utilizzo consapevole delle tecnologie.

- SOS Tecnologie – Orientarsi da genitore: gruppi con esperto per genitori, a Gaglianico alle 17.30, il 1°, il 15 e il 29 ottobre e il 12 novembre 2026.

- Il tempo delle grandi domande: a Occhieppo Superiore il 13 ottobre, alle 20.30.

- Il tempo dell’attesa, per genitori in gravidanza: a Gaglianico il 5 novembre, alle 18.30.

-Non c’è tre senza quattro, per genitori in attesa del secondo figlio: a Mongrando il 7 novembre, alle 10.15.

- Dialoghi dell’attesa, per prepararsi a diventare genitori: a Ponderano il 14 novembre, alle 10.15.

- Il tempo delle mele, per genitori di preadolescenti: a Cerrione il 28 gennaio 2027, alle 20.30.

- Sotto al cavolo non si cresce, sull’educazione affettiva in famiglia: a Cavaglià il 13 febbraio 2027, alle 10.

- Il tempo di andare nel mondo, per genitori di adolescenti: ad Andorno Micca il 18 febbraio 2027, alle 18.

- Al sicuro nella giungla virtuale, sull’utilizzo consapevole del digitale: a Ronco Biellese il 6 marzo 2027, alle 10.15.

- Tra libertà e limiti: percorso di quattro incontri in gruppo sulle regole per i figli, a Tollegno alle 17.30, l’11 e il 26 novembre, il 3 e il 10 dicembre 2026.

Le attività per bambini e ragazzi

Per bambini e ragazzi sono in programma SOS Tecnologie, Ludobus, Storie in tasca e la presentazione dei gruppi di parola per figli di genitori separati.

SOS Tecnologie: per preadolescenti di età compresa tra i 9 e i 13 anni, a Gaglianico alle 17.30, il 1°, il 15 e il 29 ottobre e il 12 novembre 2026.

Ludobus: per bambini dai 3 ai 10 anni, a Candelo il 10 ottobre, dalle 10 alle 16.

Storie in tasca: per genitori e bambini dai 2 ai 6 anni, a Miagliano il 28 novembre, alle 10, e a Benna nella stessa giornata, alle 14.

Gruppi di parola per figli di genitori separati: presentazione il 27 ottobre, alle 18, in un luogo ancora da definire.

Per informazioni, iscrizioni e programma completo è possibile consultare il sito www.consorzioiris.net e la pagina Facebook “Consorzio IRIS Biella”, chiamare il numero verde 800 184 723 oppure rivolgersi ai PAT. Le sedi e gli orari dei Punti di Accesso Territoriale sono consultabili presso il proprio Comune o sul sito del Consorzio.