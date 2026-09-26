Vasseur: "Ci aspettavamo di più, il nostro obiettivo è vincere"

(Adnkronos) - "Sapevamo che qui sarebbe stato difficile per noi per via della potenza del motore e della velocità in rettilineo.

Partivamo dal secondo posto, ci aspettavamo di più. Fin dall’inizio della gara perdevamo posizioni e poi alla fine anche se il passo era discreto eravamo sempre sulla difensiva. Nei prossimi due appuntamenti, la velocità in rettilineo avrà un peso diverso, per cui speriamo di fare meglio". Così il team principal Fred Vasseur, al microfono di Sky Sport al termine del Gp di Baku chiuso con il quarto posto di Charles Leclerc e il sesto di Lewis Hamilton. "Malesia potrebbe andare meglio, ma ora dobbiamo anche capire cosa avremmo potuto fare meglio in questo week end perché penso che avremmo potuto fare un week end migliore. Abbiamo fatto più punti della McLaren per il Mondiale costruttori, ma il nostro obiettivo è vincere le gare e lottare per il campionato", conclude Vasseur.