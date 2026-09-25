Professioni: teologo Mancuso, 'intelligenza è madre di tutte le cose, non solo strumento'

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(Adnkronos) - "Noi umani rimarremo tali di fronte alla potenza dell'intelligenza artificiale se chiariremo qual è il nostro rapporto con l'intelligenza. Fin quando continueremo a ritenere l'intelligenza solo come uno strumento per affermare noi stessi, per essere più veloci non saremo diversi dalle macchine e, siccome sono più veloci, la partita è persa fin dall'inizio. Noi dobbiamo chiarire a noi stessi invece che l'intelligenza, oltre che uno strumento, è la madre di tutte le cose". A dirlo è il teologo Vito Mancuso, intervenendo durante il 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.