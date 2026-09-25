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Ultim'ora | 25 settembre 2026, 19:52

Nations League, oggi Italia-Belgio - Diretta

Nations League, oggi Italia-Belgio - Diretta

(Adnkronos) - L'Italia scende in campo in Nations League. Oggi, venerdì 25 settembre, gli azzurri sfidano il Belgio - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del torneo per Nazionali. Esordio in panchina per Roberto Mancini, tornato ct dell'Italia dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, e per Mark van Bommel su quella dei Diavoli Rossi, che ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale 2026. 

 

L'Italia affronterà poi due trasferte: contro la Turchia lunedì prossimo e poi contro la Francia venerdì 2 ottobre. Quindi la sfida casalinga contro la Nazionale di Montella il 5 ottobre. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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