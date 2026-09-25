Cina-USA, le due first lady visitano il Museo nazionale d’arte asiatica

WASHINGTON (STATI UNITI) (XINHUA/ITALPRESS) - Peng Liyuan, moglie del presidente cinese Xi Jinping, e Melania Trump, moglie del presidente statunitense Donald Trump, ieri hanno visitato il Museo nazionale d'arte asiatica a Washington.Le due first lady hanno visitato diverse sale espositive, tra cui la Peacock Room. Peng ha espresso apprezzamento per la restituzione da parte degli Stati Uniti alla Cina di reperti culturali cinesi in diverse occasioni negli ultimi anni. Ha inoltre auspicato che Cina e Stati Uniti continuino a rafforzare la cooperazione in materia di scambi culturali e di tutela del patrimonio culturale, approfondendo l'amicizia tra i due popoli.Al termine della visita, Peng Liyuan e Melania Trump hanno assistito a un'esibizione di alcuni adolescenti statunitensi che cantavano insieme canzoni in cinese e hanno intrattenuto scambi cordiali con loro. Peng li ha incoraggiati a proseguire lo studio della lingua e della cultura cinesi e a diventare ambasciatori dell'amicizia tra Cina e Stati Uniti.Il Museo nazionale d'arte asiatica è una nota istituzione statunitense dedicata alla raccolta, alla ricerca e all'esposizione di arte asiatica.-Foto Xinhua-(ITALPRESS).
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