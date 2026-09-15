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Video | 15 settembre 2026, 18:38

Tumore rinofaringeo, Pisani (Ailar): "Paziente ha diritto a cure multidisciplinari"

Tumore rinofaringeo, Pisani (Ailar): &quot;Paziente ha diritto a cure multidisciplinari&quot;

(Adnkronos) - "Il documento presentato oggi fotografa la situazione attuale con il grosso problema dell'accesso alle cure oncologiche. Il paziente ha diritto a una serie di cure multidisciplinari, di essere informato e supportato". Così Paolo Pisani, presidente nazionale Ailar - Associazione italiana laringectomizzati, in occasione dell'incontro con la stampa dal titolo "Tumore rinofaringeo in Italia: evidenze, bisogni dei pazienti e prospettive future", organizzato da Teha Group a Roma. Durante l'evento è stato presentato un paper sulla patologia con numeri, stato dell'arte e prospettive terapeutiche. 

 

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