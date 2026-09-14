Lascia al nipote preferito un'eredità di 800mila euro ma gli altri non ci stanno: "Non vedeva bene, è stata guidata"

(Adnkronos) - Ha scelto di lasciare 800mila euro della sua eredità al nipote preferito, come scritto nel testamento olografo. Ma la decisione non è piaciuta agli altri parenti che hanno fatto arrivare il caso in tribunale. E' successo a Modena, dove - come riporta Il Corriere della Sera - i nipoti di una donna morta nel 2018 hanno contestato il documento da lei redatto con le sue volontà. Secondo loro, in altre parole, "sarebbe stata guidata". A supporto della loro tesi il fatto che la zia soffrisse di maculopatia essudativa, una forma grave e rapida di maculopatia, cioè di perdita della visione centrale, che crea notevoli problemi alla vista. Tuttavia, prima il Tribunale e poi la Corte d'Appello di Bologna, prima sezione civile, hanno dato ragione all'unico erede.

I giudici hanno disposto una perizia grafologica, da cui è emerso - come riferisce il Corriere della Sera edizione di Bologna - che "il testamento è interamente redatto da un'unica mano scrivente". Inoltre, anche dalle cartelle cliniche sarebbe venuto fuori che le condizioni cognitive dell'80enne al momento della firma del testamento erano buone. Per cui il documento è stato considerato valido "per assenza di incapacità". Tuttavia, i nipoti della donna potrebbero non accettarlo e la vicenda potrebbe finire in Cassazione.