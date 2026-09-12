Napoli al bivio, Allegri “Tocca a noi ribaltare un trend negativo”

CASTEL VOLTURNO (ITALPRESS) - "Un bivio importante con il Bologna? Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa. Poche chiacchiere da fare, domani abbiamo la possibilità di vincere contro il Bologna. Per noi è importante". Reduce da tre sconfitte di fila fra campionato - Como e Inter - e Champions - Arsenal -, il Napoli di Massimiliano Allegri è chiamato a una reazione. Al Maradona arriva la squadra di Domenico Tedesco e il tecnico chiede ai suoi "una partita di responsabilità per aggiustare la classifica fino alla sosta. Siamo solo noi che possono ribaltate il trend. Come ho visto la squadra dal punto di vista mentale? In questi momenti meno si pensa e più facciamo, meglio è. Abbiamo analizzato le partite come ogni settimana. Dobbiamo avere rispetto per il Bologna mettendoci qualcosa in più. E' vero che abbiamo affrontate tre forti avversarie ma se non sono servite le prestazioni allora serve qualcosa in più". Col Bologna, insomma, contano solo i tre punti. "Domani non c'è prestazione, bisogna portare la partita a casa. Ma non sarà facile". Per quanto riguarda i giocatori a disposizione, "Anguissa è ancora fuori. Lang è dentro. Ha chiesto scusa e si è rimesso a disposizione. Abbiamo i cambi, la partita sarà lunga". Dal punto di vista tattico, sull'ipotesi del doppio play, Allegri ribatte che "in tutte le partite si può fare meglio. Con l'Arsenal abbiamo buttato troppi palloni e abbiamo sprecato negli ultimi metri. De Bruyne? Di lui sono contento. A me piacerebbe tenere la palla, tirare sempre in porta ma ci sono anche gli avversari".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).