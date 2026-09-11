Sanità: Quici (Cimo), 'atto medico chiarisce competenze e responsabilità dei medici ospedalieri'

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(Adnkronos) - "Il medico è sempre stato responsabile della diagnosi e della terapia del paziente. Con l'aumento delle professioni sanitarie c'è bisogno di stabilire delle regole in modo che il cittadino e i professionisti non abbiano problemi in futuro. I medici ospedalieri chiedono innanzitutto una legge sull'atto medico". Lo ha detto Guido Quici, presidente Cimo, intervenendo a Palazzo Montecitorio a Roma alla presentazione del documento 'Atto medico' e del volume scientifico dal titolo "Etica ed atto medico: riflessioni e proposte", a cura di Francesca Gambetti. L'incontro è stato organizzato dall'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.