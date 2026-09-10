Centrodestra, La Russa “Può vincere anche senza Vannacci”

ROMA (ITALPRESS) - Il centrodestra può vincere anche senza Vannacci? "Certo che può vincere, basta che gli elettori lo votino, è sempre il voto degli elettori e non sono le parole o i proclami. Se qualcuno indebolisce troppo il centrodestra, il rischio che la sinistra vince c'è, ma se l'indebolimento sarà limitato il centrodestra, che è la maggioranza del sentimento popolare, vincerà". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a "Dritto e Rovescio" su Rete4. Su un'eventuale voto anticipato a gennaio "non lo decido io, ma non ho nessun segnale in questa direzione, anzi, ho segnali in tutt'altra direzione", dopo che il governo ha conseguito il record di longevità "intendeandare avanti. Poi ci aspetta la legge di bilancio, ci sono coseimportanti da fare, è necessario che il governo continui. Credoche andrà avanti".(ITALPRESS).- foto: Ipa Agency -
In Breve
giovedì 10 settembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
UPO, a Biella arriva la nuova laurea magistrale per infermieri: 64 posti
La prova di ammissione al corso si svolgerà il 5 ottobre 2026 alle ore 11:00 presso il Campus...