 / Ultim'ora

Ultim'ora | 09 settembre 2026, 08:16

Caos nei cieli del Regno Unito, oggi cancellati già altri 177 voli

Caos nei cieli del Regno Unito, oggi cancellati già altri 177 voli

(Adnkronos) -

Sono 177 i voli previsti da e per gli aeroporti del Regno Unito già cancellati nella giornata di oggi, mercoledì 9 settembre. Lo riferisce Flightradar24, sito specializzato nel monitoraggio del traffico aereo. "Mercoledì sono stati cancellati finora 177 voli, quasi tutti presso l’aeroporto di Londra-Heathrow", ha scritto Flightradar24 su X. 

Un totale di 1.055 voli sono stati cancellati martedì a causa di quello che il servizio di controllo del traffico aereo locale (Nats) ha definito un problema tecnico. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore