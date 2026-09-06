Giustizia, Nordio “Sconfitta referendum dolorosa, ora ci vorrà tempo per riforma”

CERNOBBIO (ITALPRESS) - "La sconfitta al referendum è stata dolorosa perchè inattesa e i sondaggi nella proiezione erano favorevoli. Vista in prospettiva non è una catastrofe, perchè perdere 53% a 47% vuol dire che il 47% degli italiani ritiene il tema degno di essere affrontato. Ma ora che è fallita ci vorrà tempo per riaverla in discussione". Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo al Forum Teha di Cernobbio.-foto Ipa Agency-(ITALPRESS).
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