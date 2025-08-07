Biella, blitz Carabinieri e Polizia a Gaglianico: fermati quattro cileni, uno irregolare espulso

Nella mattinata del 5 agosto 2025, in Gaglianico (BI), militari del Comando Provinciale Carabinieri di Biella, unitamente a personale della locale Questura, nell'ambito di una mirata e coordinata attività di controllo del territorio volta a prevenire e contrastare fenomeni di illegalità e microcriminalità, procedevano, dopo un breve inseguimento, a fermare un’autovettura sospetta, Toyota Yaris Cross, che alla vista degli operanti, in movimento, nonostante gli avessero intimavano l'alt con dispositivi luminosi e sonori, in un primo momento aveva proseguivano a forte velocità la marcia.



I quattro soggetti, occupanti il veicolo, risultavano tutti di origine cilena classe 1990, 1994, 1981 e 1988, risiedere/domiciliare nel milanese e gravati da vicende penali in particolare per reati contro il patrimonio. Uno dei passeggeri risultava avere il proprio telefono cellulare con il navigatore indirizzato verso un'abitazione ubicata in un comune dell’hinterland biellese, senza un apparente giustificato motivo.



Dopo approfonditi accertamenti, uno dei soggetti è risultato non avere i requisiti per la permanenza sul territorio nazionale. L’extracomunitario, che non ha saputo fornire una giustificazione valida per la sua presenza in Italia ed era privo di documenti, è stato accompagnato presso l'ufficio immigrazione della Questura di Biella, per la notifica del decreto di espulsione ed allontanamento con collocamento provvisorio presso un c.p.r.



I controlli congiunti dei Carabinieri e della Polizia di Stato continueranno senza sosta, con l'obiettivo di mantenere alta la percezione di sicurezza tra i cittadini e garantire il pieno rispetto delle leggi.